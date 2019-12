Matteo Salvini | al via oggi il tour in Calabria | si attendono proteste

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’Auditorium ‘Calipari’ del Consiglio Regionale dellaaccoglierà nella giornata di, giovedì 12 dicembre, il senatore. Il leader leghista, infatti, lancia il suoin vista delle imminenti elezioni regionali. Tanti i temi che si affronteranno a partire dalle 17:30. Primo tra tutti il comparto sanitario, ma anche i temi delle infrastrutture e dei trasporti con un programma chiaro sul rilancio dell’aeroporto. Si parlerà delle grandi problematiche del porto di Gioia Tauro e delle insufficienti dotazioni di capitali produttivi. Infine, chiaramente ci sarà un riferimento al candidato leghista alle regionali.in“Amici calabresi, domani torno da voi” aveva scrittosu Facebook. Infatti, la giornata di giovedì 12 dicembre si configura cruciale per la regione. Sono atteseeclatanti per l’arrivo del ...

