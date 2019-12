Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Le acque portano rivolte al porto della bellissima città italiana, e non proprio a causa del Vesuvio”. Incipit aulico a parte,insiste sull’esonero traumatico di. Il quotidiano spagnolo anche nella presentazione delle possibili rivali delle spagnole al sorteggio di Champions non lesina critiche alper la chiusura del rapporto col tecnico, e lancia qua e là delle frecciatine non da poco: “La squadra italiana ha appena licenziato Carlononostante la qualificazione agli ottavi, a causa del cattivo rapporto con la dirigenza. Una grande battuta d’arresto pergiocatori che avevano piena fiducia nell’allenatore di Reggiolo e ora dovranno obbedire agli ordini del duro ed esigenteincaricato di risollevare gli spiriti di una squadra che comunque ha ottenuto un grandeal turno successivo alle spalle del ...

Lety_147 : RT @MarcaByBF: Un successo irrefrenabile per #MARCABYBF2020: sono più di 8??0??0?? gli espositori che hanno già confermato la loro presenza… - napolista : Marca: “Per alcuni calciatori del Napoli il passaggio da Ancelotti a Gattuso è una battuta d’arresto” Per il quoti… - GSqueri : RT @MarcaByBF: Un successo irrefrenabile per #MARCABYBF2020: sono più di 8??0??0?? gli espositori che hanno già confermato la loro presenza… -