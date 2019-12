Infortunati Torino | le ultime sui problemi dei giocatori granata

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019), lenovità suidei. Per Belotti e De Silvestri progressivo rientro in gruppo Walter Mazzarri, per il suo, sta dovendo far fronte a diversifisici. Svariati gli infortuni accusati dainell’ultimo periodo, dal capitano Belotti all’indispensabile De Silvestri. Per entrambi, evidenzia il sito ufficiale della società, rientro progressivo all’interno del gruppo. Al contempo, però, Bonifazi ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra mentre Edera al polpaccio sinistro. Leggi su Calcionews24.com

TuttoFanta : ??Report #TORINO: ??Personalizzato per #Belotti. ??Differenziato per #DeSilvestri. ?? - JaredFixedLeto : RT @Stetobald: Immaginatevi il Barcellona o anche un'altra squadra che va a Torino per giocare contro la Juventus e non convoca 3 titolari,… - sportli26181512 : Fiorentina, in gruppo si rivede Pezzella. Da Boateng a Ribery, le novità sugli infortunati: Il giorno dopo la sconf… -