Hugh Jackman trolla Ryan Reynolds con un finto poster di Free Guy

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness introdurrà Wolverine di Hugh Jackman nell'MCU? : Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe vedere l'ingresso dello Wolverine di Hugh Jackman nell'MCU, ma questo per il momento è solo un rumor privo di conferma. La notizia è da prendere con le molle, ma a quanto pare Doctor Strange In The Multiverse Of Madness potrebbe introdurre Wolverine, versione Hugh Jackman, nell'MCU. Sappiamo che Jackman ha detto addio al suo personaggio nel 2017 per raggiunti limiti di età, ma a quanto pare ...

Hugh Jackman si tuffa nelle acque di New York per la moglie Debora-Lee Furness : Hugh Jackman non ha mai nascosto la sua irrompente fisicità, né tanto meno si è mai tirato indietro dall’allenarsi in maniera continua e prolungata, questa sua assiduità lo rende uno degli attori più avvenenti del panorama cinematografico hollywoodiano. Non stupisce, quindi, che l’interprete di Wolverine abbia compiuto un gesto a dir poco bizzarro, folle, mosso non da un copione bensì dall’amore per la moglie Debora Lee ...

Olivia NewtonJohn lotta contro il cancro - il commovente messaggio di Hugh Jackman : “Ti amiamo” : Durante uno show a Sydney, Hugh Jackman ha voluto rivolgere un commovente messaggio a Olivia Newton-John, che sta lottando contro il cancro al seno. Coinvolgendo la platea, le ha fatto sapere di reputarla un'incredibile donna, mamma, cantante e ballerina. Poi, ha invitato i presenti a dire tutti insieme: "Olivia ti amiamo". Il risultato è stato un momento di intensa emozione.\\Hugh Jackman, che in passato ha lottato contro un cancro alla pelle, ...