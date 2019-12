Gazzetta | Gattuso va ad abitare nell’ex appartamento di Lavezzi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Rinoè il nuovo allenatore del Napoli. Ha scelto la nostra città, che ama da sempre e che conosce anche abbastanza bene, in virtù delle vacanze spesso fatte in costiera e a Capri. Ladello Sport dà indicazioni su dove il nuovo tecnico partenopeo ha scelto di andare ad. “Vivrà sul mare, nello stessoche in passato è stato occupato dal Pocho. Lì, dove basta allungare la mano per toccare le acque di Marechiaro, dove l’incanto non ha mai fine. Come buona parte dei giocatori anche lui abiterà a Posillipo”. L'articolova adnell’exdiilNapolista.

