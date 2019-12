Fusione FCA-PSA - La firma potrebbe arrivare a giorni

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo PSA sono ormai prossimi are il protocollo d'intesa vincolante per la loro operazione di. Secondo l'agenzia Bloomberg, infatti, i due costruttori automobilistici avrebbero intenzione di apporre lasull'accordo la prossima settimana.Nuovo passo avanti. L'agenzia americana sottolinea i passi avanti compiuti nelle ultime settimane peral protocollo d'intesa, ma fa presente anche come alcune problematiche siano ancora da risolvere, tra cui le modalità di calcolo di potenziali passività future in capo alla Fiat Chrysler. Si tratta, in particolare, di alcuni sviluppi negativi emersi da fine novembre in poi, a partire dalla denuncia della General Motors per presunte tangenti pagate ai sindacalisti americani per agevolare le trattative sul rinnovo del contratto di lavoro nei round negoziali del 2011 e del 2015. Un ulteriore ...

