F1 | la data della presentazione della nuova Ferrari sarà l’11 febbraio 2020 Il colore

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Arrivano grandi novità da Maranello. In un’intervista concessa a Carlo Vanzini di Sky Sport, il Team PrincipalMattia Binotto ha annunciato che laRossa, che prenderà parte al Mondialedi F1,presentata l’11. Ilvetturasempre rosso opaco, in linea di continuità con quelloSF90. L’obiettivo del Cavallino Rampante è quello di avere una macchina che sappia essere più prestazionale in termini di carico aerodinamico, vero tallone d’Achillemonoposto di quest’anno. Binotto lo ha detto chiaramente, sottolineando che il targetquellovittoria del titolo iridato. Immancabile, poi, il riferimento al dualismo interno tra il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc, rivelando che il loro rapporto non è così contrastato come molti invece pensano. Pertanto, relativamente ...

mariocalabresi : Sono passati cinquant’anni da quella bomba che uccise diciassette persone e sprofondò l’Italia in un decennio di sa… - SkySportF1 : ? Non solo la data della presentazione: Mattia #Binotto ha parlato anche del 2020 di Vettel e Leclerc #SkyMotori… - matteosalvinimi : #Salvini: Commissari UE cantano “Bella ciao”. Adoro canti della tradizione popolare. Migliore risposta sul tema me… -