Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Oggi ildi, con il sequestro effettuato dalla Polizia Locale quel che restava della festa storica deldi Roma acessa di esistere. Una manifestazione conosciuta in tutto il mondo ma che negli ultimi anni ha inesorabilmente imboccato il declino per le scelte a volte maldestre ma piu’ spesso intenzionali dell’Amministrazione 5 Stelle. Una festa di luci e colori, l’appuntamento piu’ atteso dell’anno dai bambini e dalle famiglie romane, prima si e’ trasformata in un mercatino sempre piu’ dimesso, per finire definitivamente sotto sequestro. Tutto questo e’ inaccettabile”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino Davide. “Si parla di ‘gravi violazioni’, ma bisogna capire quale sia la natura di quest’ultime al primo giorno dell’inizio ...

romadailynews : Bordoni: a piazza Navona dato colpo di grazia a #Natale città: #Roma – “Oggi il colpo di… - bordoni_saker : Sondaggio VZIOM: eroe (militare) della patria: #Shoigu si piazza a sorpresa secondo (19%) prima di Suvorov (15%) e… - bordoni_saker : Un flop la manifestazione dell' opposizione Ucraina sul Maidan: meno di 10.000 persone in piazza. -