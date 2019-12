10 consigli piccanti per dei preliminari indimenticabili (Di giovedì 12 dicembre 2019) La chimica a letto è fondamentale e serve per garantire una vita sana al vostro rapporto. Il sogno di ogni innamorato è quello di rendere felice il partner in ogni aspetto della vita, anche tra le lenzuola. Ci sono dei trucchetti per rendere i preliminari davvero senza parole. Volete scoprirli? Ecco i 10 consigli piccanti per rende la vostra sessualità davvero impeccabile. Zone erogene. Ogni rapporto sessuale merita di nascere dalle premesse migliori. Per stimolare il vostro partner spesso non serve molto, basta sapere dove andare a toccare. Braccio, orecchio, fianchi e tante altre parti possono far crescere l’eccitazione. Attenzione però a non essere ripetitivi e toccarli sempre nella stessa maniera. Abito sexy. Non c’è nulla di più eccitante di ciò che passa dagli occhi: vestirsi o svestirvi come piace a lui/lei è sempre un gradino in più verso ...

