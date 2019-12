Sparatoria a Frosinone | ferito rivale nel racket della prostituzione

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), dove due rivali nelnell’area industriale, hanno iniziato a litigare all’interno del bar Caterina di via Tommaso Albinoni. Il diverbio si è fatto presto violento e uno dei due aggressori ha finito per sparare in testa all’altro. Entrambi sono 37enne albanesi. La vicenda è avvenuta durante la serata di ieri, martedì 10 Dicembre 2019. L’autore del crimine si è consegnato lui stesso alla polizia, quando ha capito che ormai non aveva più scampo. L’uomo, invece, si trova ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I di Roma. Secondo le prime infornazioni trapelate, il 37enne è stato operato d’urgenza e il proiettile è stato estratto dal suo cranio. Le sue condizioni sarebbero gravissime e rimane in pericolo di vita.In base ad una prima ricostruzione dei fatti, ...

