Salvini a CartaBianca | “C’è un accanimento contro gli italiani | per governare non serve

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Matteonella tarda serata di ieri è stato ospite della trasmissionesu rai 3. Il leader della Lega ha ribadito che il paese non ha bisogno da un uomo forte ma di una squadra composta da persone forti. La Lega, ha detto Matteo, sta lavorando per arrivare al governo dell’Italia con una squadra di eccellenza. Il leader della Lega ha anche parlato dell’attuale situazione di governo e ha rimarcato come glisono stufi di un governo che litiga sempre. Poi ha parlato della manovra finanziaria che sta per entrare in vigore: “Oggi hanno fatto una vigliaccata, togliere sconti a chi affitta negozi sfitti da tempo. C’è unnei confronti degli”. Matteoha spiegato che uno dei motivi per il quale è caduto il governo è il decreto-legge sulla prescrizione che entra in vigore dal 1° gennaio: “E’ uno dei motivi ...

matteosalvinimi : #Salvini: Con #PaceFiscale per persone fisiche in 5 anni 25 miliardi entreranno nelle casse dello Stato. Due milion… - matteosalvinimi : #Salvini: Con la Lamorgese gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo di quando ero io al mi… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci sono tanti immigrati perbene che pagano tasse e mandano figli a scuola, il problema è immigrazione mas… -