Risultati Serie C | pari nel derby calabrese Vibonese-Catanzaro | le classifiche aggiornate

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)C – LaC torna in campo per la diciottesima giornata di campionato. Cinque gli anticipi del sabato. Nel girone A Pianese-Pontedera finisce 1-2, Pro Vercelli-Pistoiese 0-0. In serata Siena-Como, finisce 1-0. Nel girone B Cesena-Fano, clamoroso 0-4. Nel girone C Paganese-fanno 1-1. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. La capolista Monza rifila un tris alla Giana Erminio. Nel girone B vincono Carpi e Vicenza. Nel girone C la capolista Reggina supera la Viterbese e il Bari batte il Potenza, ma la notizia è il tonfo casalingo della Ternana contro la Casertana. Il programma completo e le. GIRONE A SABATO ore 15 Pianese-Pontedera 1-2 Pro Vercelli-Pistoiese 0-0 ore 20,45 Siena-Como 1-0 DOMENICA ore 15 Arezzo-Gozzano 1-0 Juventus U23-Carrarese 1-3 Lecco-Olbia 2-0 Pro Patria-Novara 1-2 ore ...

