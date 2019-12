Infantino sul VAR | «Molto soddisfatto | non è perfetto ma è un progresso»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Presidente della FIFAha commentato l’utilizzo del Var: «Abbiamo decisioni sbagliate che vengono corrette» Gianniha parlato in modo positivo della tecnologia Var: «Sono, penso che il Var sia un. Non è, ma è un». Come riportato da Ansa, il Presidente FIFA, ai margini dell’incontro al Parlamento Europeo, ha commentato le critiche mosse al Var dal Presidente della Uefa Ceferin: «La definizione diè “meglio di prima”, oggi abbiamo molte decisioni arbitrali sbagliate che sono corrette grazie al Var». Leggi su Calcionews24.com

