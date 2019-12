Incendio nella notte | Giovanni Nesti non riesce a salvarsi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Uncausato da un cortocircuito delle luci di Natale provoca la morte di un uomo di 83 anni. Salve la moglie e la figlia Terribile incidente domestico nel pistoiese. A perdere la vita un uomo di 83 annisua casa di Agliana, in provincia di Pistoia. L’uomo,, commercialista in pensione, è … L'articolononproviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : #Roma, dieci cassonetti a fuoco nella notte: ipotesi d’incendio doloso - emergenzavvf : Domato dopo quattro ore di lavoro l’#incendio in un cantiere navale sulla litoranea di #Messina: coinvolte alcune i… - emergenzavvf : Sono servite tre ore di lavoro per spegnere l’#incendio nella notte in un locale caldaie di un’attività industriale… -