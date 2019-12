Greta a Torino venerdì 13 per il raduno FridayForFuture

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Thunberg sarà a, venerdì 13 dicembre, per il tradizionale appuntamento del movimento FridaysForFuture. “Ci vediamo alle 15 in piazza Castello - scrive l’attivista svedese sui social - Non vedo l’ora di unirmi allo sciopero per il clima a, in Italia, sulla via del ritorno a casa”. La sedicenne si trova infatti a Madrid per la Conferenza dell’Onu, Cop25, sui cambiamenti climatici.

