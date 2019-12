C’è una startup che per ogni robot venduto paga la formazione a un lavoratore

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Secondo i dati diffusi da Oxford Economics e riportati dalla Bbc riguardo all’automazione della produzione, entro il 2030 circa 20 milioni di lavoratori nel settore industriale potrebbero essere sostituiti dai. Ma qualcuno ha iniziato a pensare a una sorta di possibile compensazione, e da qui nasce il programma sperimentale “Automation stipend”, lanciato dallaitaliana Makr Shakr. In sostanza, l’azienda torinese che ha sviluppato ilToni, il braccio meccanico impiegato come barman, ha deciso di lanciare un programma che, perdella compagnia, garantirà uno stipendio mensile di 1.000 dollari a unla cui occupazione potrebbe essere rimpiazzata da sistemi automatici. Il programma pilota, nato dalla collaborazione di Makr Shakr con la State University di New York (Suny), partirà questo mese da Buffalo, negli Stati Uniti, per poi arrivare in ...

