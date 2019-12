Bimbo segregato in Sardegna | urla demoniache e docce gelate per terrorizzarlo

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Voci distorte a simulare suoni demoniaci per terrorizzare il ragazzino e per ricordargli che sarebbe andato all’inferno. Sono alcuni degli agghiaccianti particolari emersi dall'inchiesta sul minorein una villetta di Arzachena, in, e per il quale nelle corse ore è stata arrestata la zia, già indagata dopo l'arresto dei genitori.

zazoomnews : Bimbo segregato in casa dai genitori in Sardegna: arrestata anche la zia - #Bimbo #segregato #genitori #Sardegna:… - zazoomblog : Bimbo segregato in casa dai genitori in Sardegna: arrestata anche la zia - #Bimbo #segregato #genitori #Sardegna:… - animarock80 : Bimbo di 11 anni segregato dai genitori nella 'villa degli orrori' -