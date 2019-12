ZTL e varchi elettronici in piazza Adriano | via libera dell’amministrazione Mirra

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere – La Giunta guidata dal Sindaco Antonioha dato mandato al Dirigente della Polizia Municipale Giuseppe Aulicino di attivare tutte le procedure necessarie per l’istituzione permanente di una ZTL nell’area dell’Anfiteatro Campano che sarà disciplinata da quattroautomatici con controllo elettronico. La sceltaparte da lontano e, precisamente, dal progetto “Movida Sicura” e dalla contestuale fase di sperimentazione della zona a traffico limitato che, dal 2017, viene istituita durante i week-end nei periodi di maggiore affluenza in quell’area che, nel corso degli anni, è diventata sempre più punto di ritrovo di tantissimi giovani e famiglie, anche grazie alla sempre crescente attività di promozione dell’area archeologica. “L’attivazione della ZTL in, la cui fase di ...

