Plastic Tax | Uecoop | “Serve un piano strategico per l’ambiente”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Latax rischia di essere un’imposta non selettiva e di complicata gestione. La sua introduzione, al momento, non può essere accolta con favore, soprattutto se verrà applicata a quei manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione o consegna di prodotti alimentari, per molti dei quali non saranno disponibili, neppure fra sei mesi, alternative adeguate e più sostenibili. E’ quanto afferma l’Unione Europea delle Cooperative () in occasione del vertice al Ministero dell’economia e delle finanze sul tributo per i contenitori ina. E’ concreto il rischio che i maggiori costi a carico di fabbricanti e importatori vengano ribaltati sui soggetti a valle della filiera del consumo e, in particolare, sulle cooperative agricole di conferimento e sui loro soci nonché sui cittadini consumatori, senza alcuna garanzia di effetti positivi dal ...

fattoquotidiano : Sondaggi, plastic tax: la maggioranza è a favore dell’introduzione della tassa verde - matteorenzi : #ItaliaViva ha lottato per evitare l’aumento delle tasse: IVA e #autoaziendali fino al rinvio della Sugar e Plastic… - LegaSalvini : MANOVRA, TRA FINTO TAGLIO DELLA PLASTIC TAX, ACCISE E TASSE SUI GIOCHI SARA' UNA STANGATA -