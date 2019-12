Overpass: I veicoli si mostrano in un Trailer (Di martedì 10 dicembre 2019) Overpass, la nuova simulazione off-road sviluppata da Zordix Racing e pubblicata da Bigben, svela tutti i veicoli su licenza presenti nel videogioco. Sfida te stesso nelle più estreme condizioni seduto sui migliori veicoli off-road presenti sul mercato. Il gioco include 24 buggie e quad su licenza ufficiale*: 9 ATV (quad) e 15 UTV (buggie) dai maggiori produttori come Polaris, Yamaha, Artic Cat e Suzuki per far fronte a tutti gli ostacoli che si porranno davanti al giocatore nei vari tracciati del gioco.Con differenti sfide da superare su vari terreni, il giocatore dovrà scegliere accuratamente quale strategia adottare, oltre ovviamente al veicolo più adatto, per arrivare in vetta. Modulare lo stile di guida e l’accelerazione, testare tutte le opzioni dei vari veicoli, e trovare la migliore strada da percorrere sarà fondamentale per vincere ...

