anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutouna delle maggiori rappresentazioni della cultura architettonica del 300 a, ildi, sarà così restituito alla città. Sottoscritto, nella giornata di ieri, dal Cardinale Crescenzio Sepe, dal Sindaco diLuigi de Magistris e dal Rettore dell’Università diFederico II, Gaetano Manfredi l’accordo di collaborazione per la valorizzazione delstorico napoletano. L’accordo consentirà così di restaurare e valorizzare la chiesa di, già di proprietà del comune metropolitano, attraverso l’unione e la sinergia tra enti ed istituzioni locali. Diventando, inoltre, sede dell’Università Federico II per quanto riguarda la specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Mentre la Curia usufruirà del polo storico per attività pastorali e museali, in continuità con ...

anteprima24 : ** ##Napoli, rinasce il Complesso Donnaregina Vecchia ** - patriziamolina : @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Da Bologna a Cosenza,da Napoli a Firenze,una marea umana contro Salvini,il suo odi… -