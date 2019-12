Napoli | premiato Hamsik al San Paolo Fischi a De Laurentiis

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Premio alla carriera pernell’intervallo diGenk: il pubblico celebra il capitano ma poi attacca il presidente Marekha ricevuto da Edy Reja un premio per la carriera con ildopo il primo tempo contro il Genk. Lo slovacco ringrazia così: «Questa è la mia seconda casa, tornare qui è sempre emozionante. Una gioia indescrivibile, sono molto contento di essere qui». Il pubblico ha applaudito lo storico capitano e recordman di presenze con la maglia azzurra, salvo poiare Aurelio De, presente al San. Leggi su Calcionews24.com

claudioruss : Marek #Hamsik premiato all'intervallo di #NapoliGenk: 'Troppa emozione per me, vedere questo video (trasmesso sul m… - AntoniettaDErr1 : RT @claudioruss: Marek #Hamsik premiato all'intervallo di #NapoliGenk: 'Troppa emozione per me, vedere questo video (trasmesso sul maxische… - Yogaolic : RT @gaetano171993: Marek #Hamsik premiato durante l'intervallo di #NapoliGenk di #ChampionsLeague. Presente anche Edy #Reja: 'Troppa emoz… -