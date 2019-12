Live - Non è la d' Urso | Asia Argento su Morgan | Si commisera

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ospite ormai semifissa di- Non è la d', l'appuntamento di infotainment condotto da Barbara d'il lunedì sera su Canale 5,ha rilasciato dichiarazioni abbastanza pesanti su, al quale è stata legata per anni: “Quando non si pagano le tasse nel resto del mondo si va in carcere. Penso cheabbia avuto due possibilità, due figli. Magari alla terza gli andrà bene, me lo auguro. Lui si, mi piacerebbe che parlasse della sua arte per farsi bello e non delle sue miserie. Ora gli auguro il meglio“. Inoltre attaccata da Giuseppe Cruciani sul caso Harvey Weinstein - la figlia di Dariofu la prima al mondo a denunciare i soprusi del produttore - l'attrice ha detto: “Se potessi tornare indietro non so se lo rifarei (far scoppiare il caso Weinstein, ndr), per gente come voi che mi sputate contro la mia verità”., all'ennesimo attaccato ...

