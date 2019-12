Ghost of Tsushima si mostra in questo nuovo trailer in previsione dei The Game Awards

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Durante lo State of Play andato in onda pochi minuti fa, PlayStation ha pubblicato unbrevediof, il titolo tanto atteso di Sucker Punch Productions.Ilè stato solo una sorta di "antipasto" in quanto il gioco presenzierà ai The: in quell'occasione potremo scoprire ulteriori dettagli a riguardo.Di seguito potete dare uno sguardo al video.Leggi altro...

spaziogames : #GhostOfTsushima è tornato! Il teaser prima del reveal a #TheGameAwards ;) - FuriaDivina87 : Menomale che Ghost of Tsushima è vivo, lo attendo con certa ansia. Adoro tutto ciò che riguarda i samurai ed i ronin - Tyeldi : mi ero dimenticata dello state of play, ho visto RE3 e poi..... ghost of tsushima....? 3 secondi di trailer -