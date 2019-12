Errore nella valutazione di un buono | risparmiatrice ricorre contro Poste e vince

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaivano (Na) – Quattro mila euro in meno rispetto al reale valore. Questo ha portato unaa rivolgersi all’avvocato Fragasso per far valere i propri diritti e ricevere l’equivalente esatto di unfruttifero Serie Q da 5 milioni di lire. PerItaliane di Caivano il valore equivalente era di 28mila euro, ma la donna, tramite il suo avvocato, ha presentato ricorso al Tribunale di Napoli Nord con una richiesta, dopo l’ovvio calcolo del consulente, di 32mila euro. Alla fine, fatte tutte le valutazioni del caso, il giudice, basandosi sull’applicazione dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo poichéaveva omesso di stampigliare i tassi di interesse riportati sul DM 1986 per la durata trentennale del, ha dato ragione alla. L'articolodi un, ...

