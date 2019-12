Cile | aereo con a bordo 38 persone scompare improvvisamente in Antartide “Sforzi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Era decollato da Punta Arenas, nel sud del, ma durante il volo è sparitodai radar. L’, un C-130 dell’aviazione militarena, era partito verso la base antartica “Presidente Eduardo Frei Montalva” in condizioni meteorologiche favorevoli, ma poi ha fatto perdere le sue tracce nella prima parte del viaggio. Il tragitto sarebbe dovuto durare tra le quattro e cinque ore. Ac’erano 38, di cui 35 militari e tre civili. In nottata, dopo aver sottolineato che il C-130 aveva un’autonomia di otto ore di volo, i vertici dell’aviazionena hanno ufficializzato l’esistenza di “un incidente” e hanno lanciato i soccorsi lungo la rotta prevista dell’. Sono in corso intense ricerche contro il tempo, a cui partecipano numerosi Paesi. In una conferenza stampa, il comandante Claudio Alcázar, capo delle ...

