Birds of Prey, la regista Cathy Yan: "Mi sono ispirata a Quentin Tarantino e Stanley Kubrick" (Di martedì 10 dicembre 2019) Birds of Prey arriverà nel 2020 e la regista Cathy Yan ha svelato che tra le sue fonti di ispirazione ci sono Quentin Tarantino e Stanley Kubrick. Birds of Prey sarà ispirato ai film di Quentin Tarantino e Stanley Kubrick, come ha rivelato la regista del cinecomic Cathy Yan in una recente intervista. La filmmaker, in occasione di una set visit, ha spiegato ai reporter: "Ci sono molte influenze nei film. Voglio dire è il modo in cui ne abbiamo parlato: la struttura del film è un po' come Pulp Fiction incrociato a Rashomon". Cathy Yan, parlando di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ha precisato: "Si tratta di una struttura non convenzionale, per me, ci sono molti dei miei registi preferiti che ...

Birds of Prey : il film con Margot Robbie sarà vietato ai minori? : Birds of Prey , il nuovo cinecomic con protagonista Margot Robbie , sembra destinato a essere vietato ai minori. Birds of Prey sembra destinato a essere un film vietato ai minori, come confermano le indiscrezioni di chi ha avuto modo di fare visita al set del cinecomic con star Margot Robbie . Il sito ComicBook, pubblicando un resoconto della visita al set compiuta alcune settimane fa, ha sottolineato che la violenza e il linguaggio destinato a un ...

Birds of Prey: Harley Quinn è la Venere di Botticelli nei nuovo poster del film: Un nuovo coloratissimo poster di Birds of Prey omaggia la Venere di Botticelli, con Harley Quinn in pole position insieme a tutti gli altri protagonisti del cinecomic. Birds of Prey è uno dei più attesi cinecomic del 2020 e la Warner Bros. ha diffuso un nuovo poster in cui vediamo Harley Quinn e il resto della squadra in una rivisitazione del quadro Nascita di Venere di Sandro Botticelli. Nel nuovo poster del film - presentati al CCXP, dove è ...

Birds of Prey: la prima scena del film mostrata al CCXP: ecco la descrizione!: Una lunga clip in anteprima di Birds of Prey è stata mostrata a San Paolo in Brasile alla presenza di tutto il cast del film con Margot Robbie. In occasione della presentazione di Birds of Prey al Comic Con Experience di San Paolo è stata mostrata la prima scena del film in cui è protagonista Margot Robbie. Per l'occasione era presente sul palco l'intero cast femminile che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico presente all'anteprima. ...