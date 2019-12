Terremoto in Mugello | Protezione Civile | non ci sono feriti | 70 scosse da ieri sera DATI

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Relativamente agli eventi sismici che dallata distanno interessando la provincia di Firenze, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che a partire dalle 20:38 didomenica 8 dicembre fino alle 7:00 di questa mattinastati registrati in tutto settanta eventi sismici, di cui nove con magnitudo superiore o uguale a 3.0. La scossa più forte è stata registrata alle 04.37 di oggi 9 dicembre 2019 con una magnitudo di 4.5. L’evento sismico, nettamente avvertito dalla popolazione, è stato localizzato tra i comuni di Scarperia e San Piero, Barberino dele Borgo San Lorenzo, tutti in provincia di Firenze. Il Dipartimento dellarimane in stretto contatto con le strutture locali del Servizio nazionale diper un costante aggiornamento dell’evolversi della situazione. Al momento non risultano, gli interventi ...

