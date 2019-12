RM – De Canio | ”Ancelotti ? Un allenatore deve sempre interrogarsi sulle sue scelte”

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’ex, intervenuto in diretta su Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live si è soffermato sulla situazione in casa Napoli Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’Luigi Desi è soffermato su alcuni aspetti tattici dell’attuale situazione in casa Napoli: ”Problema tattico? Io credo che ha inciso meno di quello che si pensi. Non mi sembra che in passato il Napoli giocasse con mediani veri. Allan era l’unico che lo faceva, non possiamo pensare che Jorginho possa essere considerato incontrista. La fisionomia dei calciatori non si è modificata granchè, sono cambiati alcuni aspetti per dei giocatori importanti. Ritrovandosi in una condizione di non conoscere il loro destino, possono non avere avuto quella brillantezza che hanno avuto negli anni passati. Ossia quando erano nel pieno della loro condizione psicofisica. Certe ...

