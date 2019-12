Ritocchi donne | nessuna crisi Ed è boom per seno e sguardo

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La voglia di ritocco non conosce. Nel 2018 sono state eseguite complessivamente circa 1.009.200 procedure estetiche, ovvero il 7% in più rispetto a quelle registrate da Isaps (International Society for Aesthetic and Plastic Surgery) nel 2016 (in totale 938.000), a conferma di un trend di crescita “rimasto pressoché costante negli ultimi cinque anni”. A variare un po’ è la classifica degli interventi più gettonati: al primo posto resta ‘regina’ la mastoplastica additiva, seguita da blefaroplastica e liposuzione. La fotografia arriva da una survey realizzata dall’Associazione italiana chirurghi plastici estetici (Aicpe) tra i propri soci, che ha permesso un’elaborazione relativa ai dati 2018 su procedure di chirurgia plastica e medicina estetica in Italia. Il confronto con i dati del 2016 pubblicati da Isaps permette di delineare alcune ...

