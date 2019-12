Precipita per 6 metri | morto mentre addobbava l’albero di Natale

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tragedia ieri al Passo della Presolana. Un giovane èper 6stava addobbando l’albero die per lui non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto si apprende, l’uomo, di origini moldave, stava preparando l’albero per le feste, quando all’improvviso avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di cinque o sei. La dinamica esatta non è al momento chiara, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.per 6e muore Il dramma è avvenuto ieri, domenica 8 dicembre, poco dopo le 15. Il giovane si trovava in cima ad una scala ed era intento ad addobbare un albero diquando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed èto per circa 6. Immediatamente è scattato l’allarme e i ...

