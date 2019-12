Mattarella | evasione fiscale è indecente | problema culturale

Mattarella contro l’evasione : “Senza aumenterebbero le pensioni”. Sarebbe Bengodi? : Parlando ad una platea di studenti ospiti del Quirinale, Sergio Mattarella spiega come bisogna abbattere la cultura dell’evasione per avere una società più equa. Uno dei punti cardine di questo governo Conte bis è la lotta all’evasione fiscale. Il Presidente del Consiglio Conte ha più volte ribadito che bisogna aumentare gli sforzi per contrastarla, ma […] L'articolo Mattarella contro l’evasione: “Senza ...

Mattarella : “C’è chi paga le tasse con onestà e chi sfrutta gli altri e questo è ingiusto. Senza evasione stipendi e pensioni sarebbero più alti” : “L’evasione? È l’esaltazione dell’individualismo esagerato. È un problema serio in molti paesi, lo è nel nostro. Significa ignorare che si vive insieme e la convivenza significa contribuire tutti insieme, come dice la Costituzione, alla vita comune. Chi evade si sottrae a questi doveri, cerca di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale. È una cosa a rifletterci davvero indecente, di ...

La condanna di Mattarella : “Evasori indecenti - senza evasione stipendi e pensioni più alte” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, condanna chi evade le tasse, rispondendo a una domanda degli studenti incontrati al Quirinale: "È una cosa, a rifletterci, davvero indecente. Se scomparisse l'evasione, le possibilità di aumentare pensioni, di aumentare stipendi, di abbassare le tasse per chi le paga sarebbero di molto aumentate".Continua a leggere

Evasione - Mattarella : “È l’esaltazione dell’individualismo. Chi non paga le tasse sfrutta servizi che altri pagano : è davvero indecente” : “L’Evasione? È l’esaltazione dell’individualismo esagerato. È un problema serio in molti paesi, lo è nel nostro. Significa ignorare che si vive insieme e la convivenza significa contribuire tutti insieme, come dice la Costituzione, alla vita comune. Chi evade si sottrae a questi doveri, cerca di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale. È una cosa a rifletterci davvero indecente, di ...

Sergio Mattarella : "L'evasione fiscale è indecente. Chi si sottrae al suo dovere sfrutta gli altri" : L’evasione fiscale ”è una cosa davvero indecente, perché i servizi comuni, la vita comune è regolata dalle spese pubbliche. Se io mi sottraggo al mio dovere di contribuire sto sfruttando quello che gli altri pagano, con le tasse che pagano”. Ha risposto con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a una domanda di studenti ospiti al Quirinale. Nella nota diffusa dalla ...

"L'evasione fiscale è una cosa indecente" - ha detto Mattarella : "L'evasione fiscale è l'esaltazione della chiusura in sé stessi, dell'individualismo esasperato. È un problema serio in molti Paesi. Lo è nel nostro. Vi sono Paesi in cui è molto più grave, vi sono Paesi in cui invece il senso civico di ciascuno lo ha quasi azzerato. È un problema grave perché significa ignorare che si vive insieme e che la convivenza significa contribuire tutti insieme - come dice la Costituzione, secondo le proprie ...

Sì di Conte alla verifica di governo a gennaio Bettini (Pd) : basta tira e molla Di Maio-Renzi Mattarella : «Evasione fiscale indecente» : Il presidente del Consiglio esplicita la necessità di un «cronoprogramma». L’esponente veltroniano tra i «padri» dell’esecutivo: «Conte si presenterà con la sua agenda e si discuterà di un programma: o si approva oppure no». Venerdì vertice al Nazareno