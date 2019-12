Jaki | il conquistatore

ilfoglio

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Mentre sentiva che la vita amata e vissuta fino in fondo gli stava scivolando via per sempre, Gianni Agnelli si lasciò sfuggire un mesto bilancio della propria carriera di imprenditore: “Quando si farà la mia storia, si vedrà che, rispetto a quello che mi ha lasciato mio nonno, ho venduto”, confessò

