Inter Roma | Diawara e i problemi del pressing nerazzurro

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Se ildell’ha funzionato non sempre bene, molti meriti sono di. L’ex Napoli è stato determinante nel palleggio Contro la, ildell’ha funzionato solo a tratti. Nonostante qualche disimpegno sbagliato di troppo, il doppio mediano giallorosso ha dato diversiagli avversari, con i nerazzurri che non sono riusciti a prendere bene le contromisure. In particolare,è stato il giocatore dellapiù importante nel palleggio. I suoi smarcamenti hanno costantemente dato una soluzione di passaggio ai difensori, l’ha faticato nel leggere i suoi movimenti. Un esempio nella slide sopra: Borja Valero è preso in mezzo tra lui e Mkhitaryan, Spinazzola può servirlo libero. Lariesce così a disimpegnarsi bene. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | #INTERROMA Allenamento pomeridiano: tutte le foto ?? - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - SkySport : ? #UltimOra #Roma ? Contro l'#Inter out #PauLopez e #Dzeko ?? In campo #Mirante tra i pali e #Zaniolo prima punta… -