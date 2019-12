Il vicepresidente Uefa Uva parla di SuperChampions | VAR e Fair Play Finanziario

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Sida tempo di questa Superlega, ma nella cultura europea una lega chiusa non è possibile e non è permessa dalle regole”. Così Michele Uva,dell’, ospite ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Questa idea non è coerente, ucciderebbe i campionati nazionali e andrebbe ad intaccare la Champions e l’Europa League”, aggiunge a proposito dell’idea del presidente del Real Madrid Florentino Perez di cancellare l’attuale Champions League per creare una Superlega chiusa. “Mi sembra più una boutade senza senso. Il percorso dell’è tutto diverso, per il dopo 2024 stiamo discutendo con l’ECA e le leghe una riforma che non è però una”, ribadisce. Per Uva “il merito sportivo dei campionati nazionali non sarà intaccato, sono il motore del sistema. Così come i ...

