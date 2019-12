Il crossover Crisi sulle Terre Infinite apre con una morte sconvolgente video

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilha preso ufficialmente il via qualche ora fa con la sua prima parte lanciata da Supergirl 5x09. L'ultimo episodio del 2019 della serie tv con Melissa Benoist non si è incentrata molto sul suo personaggio come spesso è accaduto negli anni scorsi, questa volta la minaccia è già dietro l'angolo e lasta già spazzando via tutti, alcuni di mondi conosciuti al grande pubblico della serie e dei fumetti DC Comics, e uccidendo anche un personaggio importante cogliendo tutti in contropiede.ATTENZIONE SPOILER!Ilsicon un montaggio che mostra gli eroi di Arrowverse e l'arrivo dei cieli rossi che segnalano lasu varie, comprese quelle che rappresentano il film di Batman del 1989, i Titans di DC Universe e lo show televisivo di Batman degli anni '60. L'antimateria li colpisce distruggendoli e lo ...

