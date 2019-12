Golden Globes 2020 | le candidature

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fonte foto: La Presse, le1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall'annuncio delle nonimation per l'edezionedella Kermesse

_Marvelgurl : Vabbè io forse non ne capisco nulla ma alcune nomination ai Golden Globes mi sembrano proprio scontate... - MayAmidala : Io credevo che i Golden Globes fossero premi seri. #GoldenGlobe - drypetis : ancora devo vedere little women ma so già che saoirse questa nomination ai golden globes se la merita tutta per il… -