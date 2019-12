Francesco Totti | “Quarto figlio? Sto provando a convincere Ilary”

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lo storico capitano della Roma ha confessato il suo desiderio di avere un quarto. Ospite a Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria di Roma,ha preso parte ed è intervenuto alla presentazione del libro di Paolo Condò La storia del calcio in 50 ritratti. Un’occasione per parlare di carriere, ma non solo. Il capitano non ha risparmiato qualche aggiornamento sulla sua vita privata insieme alla famiglia, a partire dal suo rapporto con la moglie Ilary Blasi, fino alla volontà di allargare la sua già numerosa famiglia. Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose. Mi ha dato tre perle…sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta, devo trovare il momento giusto. Io devo tutto a Ilary. E’ il mio braccio sinistro. Poi la domanda che è sorta spontanea, sul futuro dei piccoli di casa ...

