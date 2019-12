Erutta vulcano in Nuova Zelanda | un morto e molti dispersi

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E’ di almeno unil bilancio dell’eruzione avvenuta su una piccola isola vulcanica in. Improvvisamente dal cratere hanno iniziato ad uscire lava e lapilli e si è formata una grossa nube di fumo. Al momento dell’episodio, sull’isola pare ci fossero una dozzina di turisti, alcuni dei quali sull’orlo del cratere. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

