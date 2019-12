Agrigento | migliaia di massi a rischio crollo in zona Scala dei Turchi FOTO e VIDEO

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “L’occhio del drone ha scopertodi, nei lati della collina che sovrasta ladei“: lo spiega in una nota l’associazione MareAmico. “Le pietre che sono venute giù negli scorsi giorni non sono nulla, rispetto a ciò che rischia ancora di cadere. Serve urgentemente unaccia opera di disgaggio, al fine di far crollare in maniera controllata tutti ipericolanti e chiudere fisicamente laovest a!” Ecco il: L'articolodiindeiMeteo Web.