Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 | 30

(Di domenica 8 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 19:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLASULLA A1NAPOLI SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE, DISAGI PER INCOLONNAMENTI DI 9+000 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE GRAVE PROSEGUENDO SULLA A1NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24TERAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI DIREZIONE DISULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ LA SP4 SETTEVENE PALO ANCORA CHIUSA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA CERVETERI A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI E’ IN ATTO L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA PIAZZA CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI LINEE ...

