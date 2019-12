romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio accordo completo Nella maggioranza sulla manovra annuncia il premier Conte dopo aver aggiornato al Quirinale il presidente Mattarella sull’esito della lunga giornata di tensione nella maggioranza abbiamo scongiurato la recessione nessuno più che siamo il governo delle tasse Rivendica azzerata la tassa sulle auto aziendali ridotta del 85% è rinviata luglio la Plastik Tex mentre partirà ad ottobre 2020 la Sugar Tax la manovra verrebbe 30 miliardi Betania viva Matteo Renzi annuncia la prossima battaglia Nel 2020 cancelleremo plastiche Sugar Tax e cambiamo argomento alla Casa Bianca ha comunicato alla commissione giustizia della camera che non parteciperà alle udienze delle pagine di impeachment programmate per la prossima settimana Intanto i repubblicani hanno chiesto alla ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 08:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -