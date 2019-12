Tu si que vales | l’inquietante rivelazione di Sabrina Ferilli | ” A 20 anni mi sono

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Ho comprato un loculo, anzi due. Non dipende da comefatta io ma dalle nostre origini a Fiano Romano. Ci hanno responsabilizzato fin da giovani che la vita è una e quindi a vent’, su consiglio dei miei, micomprata un fornetto. Sì, la mia prima spesa è stata un loculo. Noi siamo persone previdenti!”. A fare l’inquietanteè statache, nell’ultima puntata di Tu si que, dopo aver riabbracciato suo cugino, si è lasciata andare ai ricordi del passato e ha raccontato questo aneddoto. “L’ho preso anche per il mio primo marito, poi miseparata e mi è rimasto vuoto. Ho due loculi! Purtroppo se non trovo qualcuno che viene con me passerò il resto della vita con un estraneo”, ha spiegato la. Poco prima c’erano stati momenti di forte emozione, quando sul palco dello show del sabato sera di ...

