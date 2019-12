romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE INTERNA. SI RALLENTA, SEMPRE A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SULLA TRATTO URBANO DELLA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E L’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA ALGIà DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE BATTISTI. PER AGGIORNAMENTI SULE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Tangenziale Est traffico rallentato fra Via Nomentana e Via Salaria-Villa Ada > Stadio #luceverde #lazio -