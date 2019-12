Milano | morta donna coinvolta nell’incidente tra filobus e un camion dei rifiuti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Èlainvestita dalAtm coinvolto, sabato mattina, nell’incidente con un mezzo Amsa in viale Ergisto Bezzi a. La 49enne era stata colpita dal mezzo del servizio pubblico, uscito dalla corsia preferenziale dopo l’impatto con ildei, mentre era ferma al semaforo. Fonti ospedaliere spiegato che è stata dichiarata la morte cerebrale dellae i famigliari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Poco dopo le 8 di sabato ildella linea 90/91 con una quindicina di passeggeri a bordo stava attraversando l’intersezione tra viale Bezzi e via Marostica quando è stato colpito sul lato sinistro dal mezzo della società di raccolta, probabilmente per una mancata precedenza. È la stessa Atm a spiegare che “dalla ricostruzione della dinamica emerge che ilnon abbia rispettato la precedenza ...

