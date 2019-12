LIVE Virtus Roma-Trieste 82-72 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | i capitolini domano

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:53 Finisce qui la nostra, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. FINISCE QUI!!! Labatte per 82-72e rialza la testa dopo due sconfitte consecutive.trascinata dalla doppia doppia di Dyson con 19 punti e 10 assist; decisivi anche i 21 punti con 9 rimbalzi di Jefferson e i 15 con 3/6 da 3 punti di Kyzlink. Per gli ospiti Mitchell è l’ultimo a mollare e piazza una grande doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi (6 offensivi); in doppia cifra nei triestini anche Peric (13, tutti nel primo tempo), Justice (12) e Jones (10). 82-72 1/2 di Dyson. 81-72 Altro bel passaggio di Fernandez per Da Ros che raggiunge quota 9 punti. 81-70 Dyson realizza 2 liberi e chiude definitivamente il match. 79-70 Fernandez è l’ultimo a mollare e segna in 1vs1 bruciando in velocità Pini. 48″ al ...

