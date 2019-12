Francesco Totti e il quarto figlio | “Devo trovare il momento giusto con Ilary”

Francesco Totti - dedica a Ilary : “E adesso il quarto figlio” : “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose. Mi ha dato tre perle… sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta, devo trovare il momento giusto. Io devo tutto a Ilary. E’ il mio braccio sinistro” . Superstar nel giorno di chiusura della fiera della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’, Francesco Totti ha parlato del rapporto con la moglie Ilary Blasi e del ...

Francesco Totti : “Ilary Blasi per me è tutto. La sto convincendo per il quarto figlio” : Francesco Totti è sempre più innamorato di Ilary Blasi e durante la presentazione del libro di Paolo Condò – “La storia del calcio in 50 ritratti” – al centro congressi “La Nuvola” si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la moglie. E, incalzato dalle domande di Walter Veltroni, “er pupone” ha confessato anche di volere un quarto figlio: “Ilary per me è tutto. Mi ha ...

Francesco Totti : «Ilary è tutto per me - è tempo per un quarto figlio» : Francesco Totti è sempre più innamorato della sua Ilary. L?ex attaccante della Roma ha fatto una vera e propria dichiarazione d?amore a sua moglie durante la presentazione...

Francesco Totti e la piccola Isabel - il tenero ballo emoziona i fan : Un papà dolcissimo che tiene sua figlia tra le braccia e la coccola sulle note di "Come nelle favole" di Vasco Rossi

Ilary Blasi sul lettino medico - intervento necessario del medico : la moglie di Francesco Totti svela tutto [FOTO] : Ilary Blasi si dedica a 360 gradi alla sua famiglia Dopo la conduzione di Eurogames al fianco di Alvin, la bellissima Ilary Blasi si sta dedicando esclusivamente alla famiglia. Infatti la prossima edizione del Grande Fratello Vip, la quarta, che prenderà il via a gennaio 2020 lei non ci sarà. Al suo posto troveremo il […] L'articolo Ilary Blasi sul lettino medico, intervento necessario del medico: la moglie di Francesco Totti svela tutto ...

Nainggolan - la moglie Claudia e la sorella Riana vanno a trovare Francesco Totti : Claudia Lai e Riana Nainggolan, rispettivamente moglie e sorella di Radja Nainggolan, hanno fatto visita a Roma a... Francesco Totti. È accaduto lunedì pomeriggio, al centro...

Francesco Totti lavora a un futuro da agente sportivo : Francesco Totti è ancora alla ricerca di una strada da intraprendere per il proprio futuro. L’ex capitano della Roma sarà protagonista di alcuni progetti, dal “reality” prodotto da Amazon – che si intitolerà “Celebrity Hunted – fino a una docuserie sulla sua vita, per la quale sono in corsa i casting per scegliere l’attore che […] L'articolo Francesco Totti lavora a un futuro da agente sportivo è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Francesco Totti interpretato dal figlio di Sergio Castellitto in una fiction? “Ha la stesso sguardo chiaro e limpido del Pupone” : Francesco Totti ha da qualche anno lasciato i campi di gioco, non definitivamente il calcio ma si è avvicinato al mondo della televisione e del cinema. La sua storia, com’è noto, dovrebbe diventare una fiction prodotta dalla società WildSide per Sky. Una serie in sei episodi da cinquanta minuti con la regia di Luca Ribuoli e con la narrazione di una parte della sua vita, dal 1975 al 2007. Informazioni, come dicevamo, che hanno iniziato a ...

Un Capitano - Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella serie tv di Sky : Un Capitano, Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella serie tv Sky Pietro Castellitto, figlio di Sergio e Margaret Mazzantini, sarà Francesco Totti nella serie tv di Sky dal titolo Un Capitano prodotta da Wildside. L’indiscrezione arriva dal sito Cinemotore che sottolinea come la serie sarà composta da 6 episodi da 50 minuti e racconterà la vita “der Pupone” Capitano e simbolo della Roma, tra il 1975 al 2007 non arrivando ...

In Un Capitano sarà Pietro Castellitto a prestare il volto a Francesco Totti? : Un Capitano ha trovato finalmente il suo protagonista? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio di sì visto che potrebbe essere Pietro Castellitto a vestire i panni, e le scarpette, di Francesco Totti nella serie a lui dedicata. Il progetto che dovrebbe essere destinato a Sky metterà insieme sei episodi da 50 minuti per raccontare le gesta del Pupone dal 1975 al 2017, anno in cui ha deciso di lasciare il calcio giocato e la sua Roma, l'unica ...

Ilary Blasi e Francesco Totti a letto insieme : il video intimo finisce sul web. Tutta ‘colpa’ dell’amica : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...

Ilary Blasi e Francesco Totti fanno gli auguri al figlio Cristian : “Con te sempre - ti amo” : Non c’è messaggio più dolce che quello dei genitori per il compleanno di un figlio, come dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram da Ilary Blasi e Francesco Totti. Il primogenito della coppia, Cristian, nato nel 2005 ha compiuto 14 anni. Gli auguri di Ilary Blasi e Francesco Totti Sono già passati 14 anni da quando la ex letterina ha dato alla luce il primo dei suoi tre figli, dopo il matrimonio con Francesco ...

Francesco Totti - i teneri auguri per il compleanno del figlio Cristian : «Stai crescendo in fretta...» : Francesco Totti, i teneri auguri per il compleanno del figlio Cristian: «Stai crescendo in fretta...». Oggi, 6 novembre, il figlio dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi...

Ilary Blasi e Francesco Totti. Una foto ed è delirio : “Ecco cosa facciamo stasera” : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...