Che tempo che fa | Lina Wertmüller e Tommaso Paradiso ospiti stasera su Rai2!

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019), il presidente della Camera Roberto Fico e molti altrinella nuova puntata di Cheche fa con Fabio Fazio,su Rai2 dalle 21:00! Cheche fa tornasu Rai2 alle 21:00, con tantissiminel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da CheChe Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo. Fabio Fazio ospiterà in esclusiva la grande regista, che lo scorso 27 ottobre ha ricevuto l'Oscar alla Carriera e ha visto la stella col suo nome sulla leggendaria "Walk of Fame" di Hollywood; il cantautore, ai vertici delle classifiche ...

borghi_claudio : @ivansaracino @repubblica Non è un problema di sonno, è che qui si combatte contro un'idra, non fai a tempo a blocc… - CarloCalenda : No Caterina io attribuisco a Di Maio la responsabilità di non aver proseguito la trattativa con Lufthansa. Di esser… - mante : Mi stavo chiedendo se i molti intellettuali, personaggi TV, direttori di giornali che da giorni chiedono alle sardi… -