Cagliari | Ragatzu | «Che soddisfazione segnare il gol del pari»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Daniele, attaccante del, ha parlato subito dopo il triplice fischio del match contro il Sassuolo Danieleha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Sassuolo. Le sue parole. «E’ una bellatornare dopo tanti anni eil gol decisivo per il pareggio nel finale. E’ stata una partita molto difficile e brutta, siamo stati bravi a strappare un punto al Sassuolo. Ci ho messo cuore e testa, ci siamo riscattati e il punto portato a casa è fondamentale. Spero di godermi questa esperienza per più tempo possibile, mi auguro di sfruttare al meglio questa possibilità che mi è stata data di giocare in “casa”. Noi pensiamo partita dopo partita, non ci fissiamo un obiettivo preciso: non vogliamo ansie o fretta, noi siamo questi» Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Cagliari 2-2, rete di Ragatzu D. (CAG) - CagliariCalcioo : Rimonta Cagliari! Ragatzu trova il pari col Sassuolo al 90' - CagliariCalcioo : Coppa Italia, Cagliari-Samp 2-1: Cerri, Ragatzu e Gabbiadini a segno -