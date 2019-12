WATCHMEN - Recensione 1x07 An Almost Religious Awe

WATCHMEN 1x07 - la recensione : preghiere verso un dio sordo : La recensione di Watchmen 1x07: dopo aver fatto luce sul passato traumatico di Angela Abar e sul Settimo Cavalleria, An Almost Religious Awe si chiude con un colpo di scena a dir poco scioccante. Il superuomo esiste. Ed è americano. Anzi, Dio esiste. Ed è sempre americano. Apriamo questa recensione di Watchmen 1x07 rievocando la bluastra creatura suprema, colui che ammalia come un eroe e soggioga come un essere divino: Dottor Manhattan, ...

WATCHMEN - Recensione 1x06 "This Extraordinary Being" : È impossibile definire WATCHMEN come un comune prodotto di intrattenimento televisivo senza trascurarne gli elementi che lo rendono unico nel sempre più vasto firmamento delle serie TV e con il sesto episodio si è andati oltre i canoni proposti finora (come se questa serie avesse dei veri e propri canoni). "This Extraordinary Being" ci riporta indietro nel tempo sotto tutti i punti di vista, toccando con mano moltissime sfumature e tematiche in ...

WATCHMEN - Recensione 1x05 "Little Fear of Lightning" : Ancora una volta la miniserie targata HBO continua a rimescolare le carte, a ribaltare gli equilbri e a mettere alla prova la nostra sanità mentale pur camminando su un terreno estremamente familiare per i fan del fumetto originale. "Little Fear of Lightning", frase tratta da una famosa citazione di Jules Verne, compie un processo di transazione vera e propria all'interno dello sviluppo della storia, proponendo il tutto da un punto di vista ...

WATCHMEN - Recensione 1x04 "If You Don't Like My Story - Write Your Own" : "The world is Like a Mask dancing. If you want to see it well you do not stand in one place."(Chinua Achebe) Nel mondo rappresentato in WATCHMEN, niente come sembra, e questo quarto episodio ce lo insegna attraverso una storia che noi tutti pensavamo di conoscere. "If You Don't Like My Story, Write Your Own", (titolo tratto dalla famosa citazione dello scrittore nigeriano Chinua Achebe, a cui appartiene la frase in apertura) termina la prima ...

WATCHMEN - Recensione 1x03 "She Was Killed By Space Junk" : “Heard joke once: Man goes to doctor. Says he's depressed. Says life seems harsh and cruel. Says he feels all alone in a threatening world where what lies ahead is vague and uncertain. Doctor says, << Treatment is simple. Great clown Pagliacci is in town tonight. Go and see him. That should pick you up. >> Man bursts into tears. Says, << But doctor... I am Pagliacci. >>" Alan Moore, WATCHMEN, cap.2Se avevate ...

WATCHMEN - Recensione 1x02 "Martial Feats of Comanche Horsemanship" : La serie evento targata HBO continua a far parlare di se' e in questo secondo episodio le cose iniziano a infittirsi sempre di più, lasciando il pubblico con moltissime domande. "Martial Feats of Comanche Horsemanship", un titolo che ancora una volta attinge dalla cultura statunitense, prosegue la vicenda mostrata nel prologo, creando anche dei collegamenti significativi con quello che abbiamo visto finora. Diretto da Nicole Kassell (già regista ...

WATCHMEN - Recensione 1x01 "It's Summer And I Am Running Out Of Ice" : Nel Settembre 1986 la DC Comics iniziò a pubblicare il primo libro di una serie composta in dodici volumi di una delle opere fumettistiche più apprezzate e discusse di tutti i tempi. WATCHMEN, scritto da Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons, divenne una delle pietre miliari nel filone fumettistico dedicato ai supereroi, introducendo dei nuovi canoni per il genere, più realistici e convenzionali di quanto fossero i fumetti di quel periodo, ...